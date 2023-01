Stand: 21.01.2023 21:06 Uhr Hamburg Towers verlieren auch gegen Braunschweig

Die Hamburg Towers haben den erhofften Befreiungsschlag in der Basketball-Bundesliga erneut verpasst. Am Sonnabend unterlag die Mannschaft dem Gegner aus Braunschweig mit 83:92 (41:49). Damit kassierten die Hamburger unter ihrem neuen Trainer Benka Barloschky wettbewerbsübergreifend die vierte Niederlage in Serie.

