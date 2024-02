Stand: 07.02.2024 06:25 Uhr Hamburg Towers verabschieden sich mit Niederlage aus dem EuroCup

Den Hamburg Towers ist auch im letzten Heimspiel im Basketball-EuroCup in dieser Saison ein Sieg versagt geblieben. Am Dienstagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky dem Team von Umana Reyer Venedig in der Inselparkhalle mit 83:90 (35:46) und ging damit auch in der neunten Partie als Verlierer vom Feld. Auswärts verbuchte der Basketball-Bundesligist dagegen zwei Siege und sieben Niederlagen.

