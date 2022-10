Stand: 19.10.2022 06:00 Uhr Hamburg Towers unterliegen im Eurocup Ankara

Die Basketballer der Hamburg Towers haben im Eurocup die erste Niederlage kassiert: Die Mannschaft unterlag am Dienstagabend im zweiten Vorrundenspiel dem türkischen Verein Turk Telekom Ankara mit 83:88 (66:67). In der vergangenen Woche hatten die Towers das erste Gruppenspiel in Montenegro bei Buducnost Voli Podgorica gewonnen.

