Hamburg Towers schlagen Bamberg

Der Höhenflug der Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga geht weiter. Mit 94:90 (43:42) gewann die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Sonnabend in der ausverkauften Inselparkhalle gegen die Bamberg Baskets und festigte mit dem vierten Sieg in Serie ihren Playoff-Platz. Bester Towers-Werfer war Vincent King mit 16 Punkten.

