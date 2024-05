Stand: 05.05.2024 08:00 Uhr Hamburg Towers mit knapper Niederlage gegen Chemnitz

Die Bundesliga-Basketballer der Hamburg Towers haben ihr vorletztes Heimspiel der Hauptrunde verloren. Im Wilhelmsburger Inselpark unterlagen sie am Sonnabend dem Tabellendritten Chemnitz mit 79:85 (39:44). In der Tabelle stehen die Towers vor den letzten beiden Hauptrundenspielen weiter auf Platz zehn. Wenn das so bleibt, würden sie um den Einzug in die Playoffs mitspielen. Bester Hamburger Werfer war Brae Ivey (15 Punkte).

