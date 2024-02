Stand: 04.02.2024 09:20 Uhr Hamburg Towers kassieren dritte Liga-Niederlage in Folge

Im Kampf um die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Am Sonnabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky den Telekom Baskets Bonn vor 3.400 Zuschauenden in der Inselparkhalle mit 80:87 (43:38) und ging zum dritten Mal in Serie in der BBL als Verlierer vom Feld.

