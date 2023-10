Stand: 29.10.2023 19:30 Uhr Hamburg Towers holen Sieg in Heidelberg

Die Hamburg Towers haben ihre Negativserie beendet: Die Mannschaft gewann am Samstagabend ihr Auswärtsspiel in Heidelberg deutlich mit 88:73. Bester Werfer war Aljami Durham, der 21 Punkte erzielen konnte. Die Hamburg Towers verbesserten sich durch den Sieg auf den elften Tabellenplatz und rücken damit weiter an die Playoff-Plätze in der Basketball-Bundesliga heran.

