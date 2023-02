Stand: 14.02.2023 21:37 Uhr Hamburg Towers gelingt Überraschungssieg

Im Abstiegskampf in der Basketball-Bundesliga konnten die Veolia Towers Hamburg am Dienstagabend wichtige Punkte einfahren. Überraschend gewann das Team von Trainer Benka Barloschly beim Tabellendritten FC Bayern München mit 89:70. Bester Towers-Profi war James Woodard mit 22 Punkten. Die Hamburger feierten damit den zweiten Sieg in Serie.

