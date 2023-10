Stand: 23.10.2023 06:29 Uhr Hamburg Towers gegen Tel Aviv als Hochrisiko-Spiel eingestuft

Am Dienstagabend spielen die Basketballer der Hamburg Towers in Wilhelmsburg gegen den Verein Hapoel Shlomo Tel Aviv aus Israel. Wegen der Eskalation im Nahost-Konflikt ist die Partie jetzt als Hochrisiko-Spiel eingestuft. Die schärferen Sicherheitsvorkehrungen verbieten die Mitnahme von Taschen aller Art in die Arena. Fans dürfen auch keine Trommeln, Fahnen, Banner oder Megafone mitbringen. Da die Kontrollen erheblich länger dauern werden, ist die Arena im Inselpark bereits zwei Stunden vor Spielbeginn geöffnet.

