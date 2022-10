Stand: 09.10.2022 06:43 Uhr Hamburg Towers feiern in Bayreuth ihren zweiten Saisonsieg

Die Veolia Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga ihren zweiten Saisonsieg erzielt. Bei medi Bayreuth gewann die Auswahl von Cheftrainer Raoul Korner am Sonnabaned bei dessen Ex-Club mit 95:79 (52:39) und konnte damit zugleich ihren ersten Auswärtserfolg feiern. Der Österreicher war jahrelang Coach der Gastgeber gewesen und hatte dann vor dieser Saison die Nachfolge von Pedro Calles in Hamburg angetreten. Bester Werfer der Towers war Len Schoormann, der 16 Punkte erzielte.

