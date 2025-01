Hamburg Tourismus blickt optimistisch auf das Jahr Stand: 08.01.2025 07:50 Uhr Auch in diesem Jahr werden wieder Millionen Besucherinnen und Besucher in die Stadt kommen - vermutlich sogar mehr als im vergangenen Jahr. Davon geht Hamburg Tourismus aus.

"Die Tourismusbranche in Hamburg wird 2025 weiter wachsen", sagte Michael Otremba, Geschäftsführer von Hamburg Tourismus, am Dienstag bei einer Veranstaltung im Übersee-Club. Dass Hamburg bei Touristinnen und Touristen so beliebt ist, liegt laut Hamburg Tourismus unter anderem an dem großen kulturellen Angebot, etwa den vielen Musicals in der Stadt.

Viele Gäste auch zu Nahverkehrs-Kongress erwartet

In diesem Jahr werden aber auch viele Gäste kommen, weil Hamburg Gastgeber des größten Weltkongresses für den Nahverkehr ist, dem Global Public Transport Summit.

Unterdessen entstehen dieses Jahr in Hamburg insgesamt 19 neue Hotels mit rund 4.200 Zimmern.

Stimmung in der Branche im Norden insgesamt verhaltener

Im gesamten Norden ist die Stimmung in der Tourismuswirtschaft dagegen etwas verhaltener. Das zeigt eine Umfrage der IHK Nord unter knapp 600 Betrieben in den norddeutschen Bundesländern. Viele Gast- und Tourismusbetriebe erwarten demnach eine schlechtere Saison. Als Gründe für die angespannte Stimmung wurden hohe Kosten und der Fachkräftemangel genannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.01.2025 | 07:00 Uhr