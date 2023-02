Stand: 14.02.2023 19:19 Uhr Hamburg: Tanz-Demo gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Auch in Hamburg haben sich Tanzende am internationalen Aktionstag "One Billion Rising" gegen sexualisierte Gewalt eingesetzt. Ziel der Aktion ist es, dass sich eine Milliarde Menschen in bis zu 190 Ländern daran beteiligen. Die Milliarde bezieht sich auf eine UN-Statistik, nach der jede dritte Frau in ihrem Leben entweder vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung wird. Der "Rise for Freedom"-Gang führte in diesem Jahr vom Hauptbahnhof bis zum Mönckebergbrunnen.

