Hamburg: Streik bei Hochbahn und VHH noch bis Samstagmorgen Stand: 01.03.2024 16:02 Uhr Stillstand bei den U-Bahnen und Bussen in Hamburg: Bei der Hochbahn und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein GmbH (VHH) dauert der 48-stündige Warnstreik noch bis Sonnabend um 3 Uhr. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen.

Wer sonst mit der U-Bahn oder mit Bussen unterwegs ist, musste sich seit Donnerstagmorgen Alternativen suchen. Einen Notfahrplan boten Hochbahn und VHH diesmal nicht an. Allerdings waren alle Schulbusse der Hochbahn an beiden Streiktagen unterwegs. Auch die S-Bahnen und die Hafenfähren der HADAG fuhren planmäßig.

Demo in der Hamburger Innenstadt

Rund 90 Prozent des fahrenden Personals habe sich am Donnerstag am Warnstreik bei Hochbahn und VHH beteiligt, teilte ver.di mit. Am Freitagvormittag versammelten sich rund 800 Beschäftigte der Unternehmen in Hamburg, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Nach einer Auftaktkundgebung vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof zogen rund 2.500 Menschen durch die City zum Hamburger Rathaus. Dort übergaben sie 12.000 Unterschriften an Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Die Forderung: Der Staat müsse mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr bereitstellen.

Hamburg investiere mehr in den Nahverkehr als jemals zuvor, betonte Dressel vor den Demonstrierenden. Zugleich nahm er den Bund in die Pflicht. Es könne nicht angehen, dass man "über jeden Cent beim 49-Euro-Ticket feilschen" müsse. Der Bund habe eine Finanzierungsverantwortung, damit Länder und Kommunen in die Lage versetzt würden, den Nahverkehrsausbau zu finanzieren. Die bisherigen Mittel reichten dafür nicht aus, so der Senator weiter.

"Fridays for Future" unterstützt Forderungen

Unterstützung bekamen die Streikenden am Freitag von Klimaschützerinnen und -schützern. "Fridays for Future" unterstützte die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen bei den Verkehrsbetrieben. Die Verkehrswende sei nur mit einem besseren Nahverkehr zu schaffen, sagte Annika Rittmann, die Hamburger Sprecherin von "Fridays for Future". Die Jobs müssten attraktiver werden. "Die Mehrheit der Beschäftigten geht in den nächsten zehn Jahren in Rente. Und wenn wir jetzt nichts ändern daran, wie Ausbildungen bezahlt werden, wie die Arbeitsbedingungen sind, dann werden in zehn Jahren ohnehin keine Busse und Bahnen mehr fahren", so Rittmann. Der Klimastreik ist Teil der bundesweiten Kampagne "#WirFahrenZusammen" von Klimabewegung und Gewerkschaft.

AUDIO: Warnstreik bei der Hochbahn: Demo in der Hamburger Innenstadt (1 Min) Warnstreik bei der Hochbahn: Demo in der Hamburger Innenstadt (1 Min)

Mehr Verkehr, aber kein Chaos auf den Straßen

Viele Hamburgerinnen und Hamburger stiegen wegen des Warnstreiks auf das Auto um - auf den Straßen war es spürbar voller. An einzelnen Punkten gab es auch Staus, aber nicht flächendeckend. Bei gutem Wetter fuhren viele mit dem Fahrrad.

Streik endet in der Nacht zum Sonnabend

Der Warnstreik soll nach Angaben von ver.di noch bis Sonnabendmorgen um 3 Uhr dauern, danach soll der Betrieb wieder planmäßig laufen. Die Nachtbusse von Freitag auf Sonnabend sollen aber noch ausfallen.

Tarifstreit: Es geht um bessere Arbeitsbedingungen

Hintergrund des Warnstreiks sind laut ver.di die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 8.000 Beschäftigten bei der Hochbahn und VHH. Es gehe vor allem um bessere Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten. Für beide Verkehrsbetriebe gilt jeweils ein Haustarifvertrag. Neue Verhandlungen sind nach Unternehmensangaben für den 5. März bei den VHH und für 7. März bei der Hochbahn angesetzt. Zuletzt hatte ver.di Anfang Februar bundesweit den Nahverkehr bestreikt - auch in Hamburg fuhren kaum U-Bahnen und Linienbusse.

AUDIO: Podcast Hamburg Heute: Kein Verkehrskollaps trotz Warnstreik (12 Min) Podcast Hamburg Heute: Kein Verkehrskollaps trotz Warnstreik (12 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.03.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr