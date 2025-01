Hamburg-Steilshoop: Rund 70 Anwohner nehmen an Plandiskussion teil Stand: 14.01.2025 07:36 Uhr Die fast 30.000 Hamburgerinnen und Hamburger in Steilshoop haben ein "desaströses" Einkaufszentrum vor der Tür. Das sagen selbst die Eigentümer, die das Zentrum sanieren wollen. Am Montag konnten die Anwohnenden die Umbaupläne mit den Planungsverantwortlichen diskutieren.

Zehn Jahre könnte es dauern, bis das Einkaufszentrum und die 430 Wohnungen alle umgebaut sind. Eine Geduldsprobe für die Anwohnerinnen und Anwohner. Und ein teures Projekt, mit Kosten von rund 7,5 Millionen Euro.

Zustimmung für Verbesserungspläne

Bei der öffentlichen Plandiskussion gab es Lob für den Bauherren, dass er in Steilshoop etwas verbessern will. Die geplanten neuen Wohnungen, Kitaplätze und Grünflächen kamen gut an.

Sorgen um teureres Wohnen

Dennoch äußerten viele der 70 Anwesenden auch ihre Sorgen. Zum Beispiel, dass durch die Bauarbeiten noch eine Arztpraxis schließen könnte. Oder, dass die Mieten steigen werden. Laut Bezriksamt sei das noch nicht sicher, aber mehr als 100 Sozialwohnungen seien schon eingeplant.

Zeitgleich Großbaustelle U5

Es kam auch immer wieder die Frage auf, wie die Menschen jahrelang zwischen zwei Großbaustellen leben sollen. Der Umbau des Einkaufszentrums läuft parallel zum Bau der U5.

Bis Freitag können Anwohnende die Pläne noch kommentieren. Später gibt es weitere Beteiligungsmöglichkeiten. Denn vor Ende 2027 wird selbst der Bebauungsplan nicht fertig sein.

