Hamburg: Start der Tarifverhandlungen - IG Metall fordert Lohnerhöhung

Stand: 13.09.2024 07:48 Uhr

In der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie beginnen am Montag in Hamburg die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft IG Metall Küste hofft auf schnelle und konstruktive Gespräche, sagt Bezirksleiter Daniel Friedrich.