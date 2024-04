Hamburg: Sprengstoff-Entschärfer in Bankfiliale - Straßen gesperrt Stand: 09.04.2024 12:20 Uhr Im Hamburger Stadtteil Lurup sollen Unbekannte versucht haben, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Polizei sperrte das Gebiet am Dienstagvormittag weiträumig ab.

Betroffen ist die Postbank-Filiale im Lurup-Center. "Nach den ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag die Geldautomaten dort manipuliert wurden", sagte ein Polizeisprecher. Ein Bombenentschärfer ist vorsorglich vor Ort.

Straßen im unmittelbaren Umfeld gesperrt

Der Bereich sei deshalb weiträumig abgesperrt worden, so der Sprecher weiter. Das betrifft die Luruper Hauptstraße, die gerade zwischen Lüttkamp und Flurstraße voll gesperrt ist. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Automatensprengung auch schon im Oktober

Erst im Oktober vergangenen Jahres hatten Unbekannte in einer Postbank-Filialein Barmbek einen Geldautomaten gesprengt. Anwohnerinnen und Anwohner wurden damals mitten in der Nacht von einem gewaltigen Knall aus dem Schlaf gerissen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.04.2024 | 12:00 Uhr