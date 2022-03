Hamburg: Schwerer Zwischenfall bei Verkehrskontrolle Stand: 20.03.2022 16:00 Uhr Im Hamburger Stadtteil Barmbek hat ein betrunkener Autofahrer am frühen Sonntagmorgen mehrere Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten den Mann in seinem Leihwagen kontrollieren.

Einem Taxifahrer war der 20-jährige Mann nach Angaben der Polizei wegen seiner verdächtigen Fahrweise aufgefallen. Die herbeigerufenen Beamten stoppten den VW-Polo dann in der Herderstraße in Barmbek-Süd. Während der Kontrolle habe der Fahrer dann plötzlich Gas gegeben und sei mit offener Tür losgefahren. Die drei jungen Einsatzkräfte konnten sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen, wurden aber noch vom Wagen berührt und leicht verletzt.

AUDIO: Schwerer Zwischenfall bei Verkehrskontrolle in Barmbek (1 Min) Schwerer Zwischenfall bei Verkehrskontrolle in Barmbek (1 Min)

Fahrer hatte Alkohol getrunken und baute Unfall

Auf seiner Flucht verlor der Fahrer zwischenzeitlich die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr über eine Mittelinsel. Dann sei er fast ohne zu bremsen in eine Polizei-Sperre gefahren - dabei verletzte er zwei weitere Beamte. Schließlich sei es dann gelungen, den Mann zu überwältigen. Er kam zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam und ist seinen Führerschein erst mal los.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.03.2022 | 16:00 Uhr