Schlagabtausch über Elbtower im Haushaltsausschuss Stand: 20.04.2022 06:54 Uhr Muss die EU-Kommission die Vergabe des Grundstücks für den Elbtower überprüfen? Darüber ist am Dienstagabend ein heftiger Streit im Haushaltsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft entbrannt. Der Karstadt-Investor René Benko aus Österreich hatte den Zuschlag für den Bau von Hamburgs höchstem Haus bekommen.

Seit Jahren haben Zuhörerinnen und Zuhörer keinen so harten Schlagabtausch zwischen einem SPD-Ausschussvorsitzenden mit einer SPD-Senatorin erlebt. Der Vorsitzende Mathias Petersen lehnt den 245 Meter hohen Wolkenkratzer an den Elbbrücken ab. Der Sozialdemokrat löcherte seine Parteikollegin Dorothee Stapelfeldt mit Fragen.

Petersen: "Wo nehmen Sie die Sicherheit her?"

Warum lasse Stapelfeldt ihre Baubehörde den Verkauf des Grundstücks an den Elbbrücken nicht von der EU-Kommission überprüfen? Stapelfeldt schoss schmallippig zurück: "Unsere Juristen haben festgestellt, dass keine illegale Beihilfe vorliegt." Daraufhin Petersen: "Wo nehmen Sie die Sicherheit her? Warum weigern Sie sich, in Brüssel nachzufragen? Dann ist geklärt, dass wir kein Haushaltsrisiko eingehen."

AUDIO: Haushaltsausschuss: Streit um Elbtower innerhalb der SPD (1 Min) Haushaltsausschuss: Streit um Elbtower innerhalb der SPD (1 Min)

Stapelfeldt will Verkauf erneut bewerten

Schließlich lenkte die Senatorin ein: Letzte Woche habe sie dazu ein Schreiben erhalten, nun wolle sie den Verkauf noch einmal bewerten. Benkos Firma hatte den geringsten Preis geboten, aber laut Stapelfeldt den besten Entwurf und höchste Sicherheiten garantiert. Benko muss bis Oktober die Vermietung von 30 Prozent der Bürofläche nachweisen, um das Elbtower-Grundstück zu bekommen.

700 Millionen Euro geschätzte Kosten

Der 245 Meter hohe Büro- und Hotelturm soll den Abschluss der Hafencity bilden. Die Kosten für den Bau werden auf mindestens 700 Millionen Euro geschätzt - so zumindest der Plan. Fertig soll der Elbtower im Jahr 2025 sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.04.2022 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hafencity