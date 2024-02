Hamburg: Rund 200 Arzthelferinnen demonstrieren in Barmbek Stand: 08.02.2024 11:43 Uhr In Facharztpraxen kann es heute auch in Hamburg zu längeren Wartezeiten kommen. Der Grund: Medizinische Fachangestellte sind zum Warnstreik aufgerufen. Eine der zentralen Kundgebungen gibt es in Barmbek.

Erstmals in der Geschichte des Verbands medizinischer Fachberufe sind medizinische Fachangstellte bundesweit im Warnstreik. Vor der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in der Humboldtstraße im Stadtteil Barmbek-Süd haben sich am Donnerstagvormittag rund 200 Fachangestellte zum Protest versammelt.

Nicht alle Arzthelferinnen haben Tarifverträge

Karen Behling hat den Protest angemeldet und erklärt, wofür die medizinischen Fachangestellten auf die Straße gehen. "Es geht um mehrere Sachen: Zum einen haben längst nicht alle Arzthelferinnen Tarifverträge." Den Ärztinnen und Ärzten stünde es demnach frei, zu welchen Bedingungen sie das Personal einstellen. Außerdem kritisiert Behling das Einstiegsgehalt der Fachangestellten, das nach einer dreijährigen Ausbildung knapp über dem Mindestlohn liege. In den Arztpraxen herrsche Personalmangel, die "durchhaltenden Arzthelferinnen kreuchen auf allen Vieren, um das zu bewerkstellingen."

Einige Arztpraxen geschlossen

Der Warnstreik der medizinischen Fachangestellten hat deutliche Auswirkungen auf Hamburgs Praxen - einigen blieben heute ganz geschlossen.

