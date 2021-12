Hamburg: Rund 1.500 neue Wohnungen im Bezirk Nord genehmigt Stand: 29.12.2021 08:40 Uhr Mehr als 1.500 Wohnungen wurden dieses Jahr im Bezirk Nord genehmigt. Die Bezirksverwaltung ist guter Dinge, dass sie ihre Ziele im Rahmen des Bündnis fürs Wohnen für Hamburg auch kommendes Jahr erreicht.

Geplant und gebaut werden Wohnungen in vielen Ecken des Bezirks, aber vor allem Groß Borstel wächst. Im Petersen Park wird das Bauland für rund 400 Wohnungen und neues Gewerbe bereits vorbereitet. Ende 2024 sollen die ersten Menschen einziehen.

Umstritten ist die Entwicklung eines Hamburger Wohngebiets im Diekmoor in Langenhorn. Eine Bürgerinitiative will das Moorgebiet erhalten und den Bau per Volksentscheid stoppen. Das Bezirksamt verspricht viel öffentliche Beteiligung.

Erste Bauarbeiten für die U5 und Großbaustelle in Barmbek

Geichzeitig geht es auch um die Verkehrsanbindung in Hamburg - möglichst ohne Auto. Seit Ende des Jahres laufen erste Bauarbeiten für die U5. Unter anderem Menschen in Bramfeld und Steilshoop sollen erstmals von Zuhause einen kurzen Weg zur U-Bahn bekommen.

Und ab Mitte des Jahres steht eine Großbaustelle auf der Hufnerstraße und der Reesestraße, mitten in Barmbek an: Für die Veloroute 5 wird zum Beispiel ein geschützter Radweg gebaut. Gleichzeitig soll es mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Lastenräder geben.

