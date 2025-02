Hamburg: Rund 1.500 Menschen bei Wahlkampf-Veranstaltung der Linken

Rund 1.500 Menschen sind am Dienstagabend in Hamburg zu einer Wahlkampf-Veranstaltung der Linken vor und in zwei Clubs in der Nähe der Deichtorhallen gekommen. Die meisten Gäste waren unter 30 Jahre alt.