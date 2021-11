Hamburg: Restmüllmenge gesunken, aber mehr anderer Müll Stand: 09.11.2021 18:01 Uhr Weniger Restmüll durch bessere Mülltrennung - das ist das Ziel der Hamburger Recyclingoffensive, die vor zehn Jahren gestartet wurde. Am Dienstag zogen Senat und Stadtreinigung eine positive Zwischenbilanz.

Demnach läuft es besser als erwartet: Vor zehn Jahren habe man 100.000 Tonnen CO2 durch bessere Mülltrennung jährlich einsparen wollen. "Heute liegen wir bei 240.000 Tonnen im Jahr", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). "Mülltrennung hat sich in Hamburg etabliert."

Weniger Restmüll ...

Bei der Restmüllmenge pro Einwohner habe man den Anschluss an andere deutsche Großstädte geschafft, sagte der Geschäftsführer der Stadtreinigung Hamburg, Rüdiger Siechau. Innerhalb von zehn Jahren sei sie um fast 50 Kilogramm auf 237 Kilogramm im Jahr 2020 gesunken. Oder anders ausgedrückt: Obwohl die Zahl der Einwohner und Einwohnerinnen um etwa 65.000 gestiegen sei, sei die Restmüllmenge zwischen 2010 und 2020 von gut 516.000 auf knapp 443.000 Tonnen gesunken.

... aber mehr Bio-, Papier- und Plastimüll

Im Gegenzug sei die Biomüllmenge um knapp 144 Prozent auf 39 Kilogramm je Einwohner und Einwohnerin gestiegen. Beim Altpapier und bei der Gelben Tonne hätten sich die Mengen um knapp 14 beziehungsweise gut 53 Prozent auf 33 beziehungsweise 23 Kilo pro Einwohner und Einwohnerin erhöht.

Die Menschen, die ihren Restmüll nicht in Tonnen, sondern in den rosa Säcken sammeln – also in Teilen von Altona und Eimsbüttel – können allerdings weiterhin keinen Biomüll sammeln. Denn den wolle man nicht in Säcken sammeln, sagte Siechau. Hier testet die Stadt sogenannte Unterflursysteme. Gesammelt werden soll in einem großen Behälter unter der Straße, oben sieht man dann nur die Einwurfklappe.

