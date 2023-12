Stand: 11.12.2023 14:25 Uhr Hamburg: Raubüberfall auf Wettbüro in Eimsbüttel

In Hamburg-Eimsbüttel hat ein Unbekannter am Montagmittag ein Wettbüro überfallen. Der Täter soll die Mitarbeitenden der Tipico-Filiale an der Eimsbütteler Chaussee mit einer Waffe bedroht haben. Ob und wie viel Beute er machen konnte, ist noch unklar. Die Polizei sucht mit mehreren Streifenwagen nach dem Täter. Auch der Polizeihubschrauber "Libelle" kreiste eine Zeit lang über Eimsbüttel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.12.2023 | 15:00 Uhr