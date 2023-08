Hamburg: Nur in 18 Prozent der Haushalte leben Kinder Stand: 16.08.2023 12:29 Uhr In Hamburg leben nicht einmal in jedem fünften Haushalt Kinder. Das geht aus Zahlen des Statistikamts Nord hervor.

Mehr als eine Million Haushalte gibt es in Hamburg, aber nur in 18 Prozent von ihnen leben Kinder. Aus den anonymen Daten, die das Statistikamt für das Jahr 2022 anhand des Melderegisters ermittelt hat, geht hervor, dass es die meisten Haushalte mit Kindern in Neuallermöhe gibt, nämlich in fast jedem dritten (29,8 Prozent). Und viele Kinder leben auch in Haushalten in den nördlichen Stadtteilen Wohldorf-Ohlstedt (27,1 Prozent) und Lemsahl-Mellingstedt (26,8 Prozent) sowie im Süden Hamburgs, also in Neuenfelde und in Neugraben-Fischbek. Besonders wenige Haushalte mit Kindern, nämlich nur weniger als 11 Prozent, gibt es danach in den Stadtteilen Dulsberg, Borgfelde und Barmbek-Nord.

Mehr als die Hälfte sind Single-Haushalte

Die Zahl der Single-Haushalte in Hamburg ist unterdessen weiter leicht gestiegen. Von den 1.060.000 Haushalten der Stadt wurden im vergangenen Jahr 580.000 nur von einer Person bewohnt - das waren 54,5 Prozent. 2019 hatte der Anteil der Einpersonenhaushalte den Angaben zufolge bei 54,3 Prozent gelegen.

Besonders viele Single-Haushalte finden sich demnach in innerstädtischen oder dicht besiedelten Stadtteilen: In Dulsberg, Barmbek-Nord und -Süd, Neustadt, St. Pauli und Hamm waren es jeweils mehr als zwei Drittel aller Haushalte. Unter einem Drittel lag ihr Anteil dagegen in Lemsahl-Mellingstedt und Duvenstedt.

