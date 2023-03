Stand: 23.03.2023 21:09 Uhr Hamburg-Nord: Neue Flüchtlingsunterkunft in Postbank-Zentrale

In der ehemaligen Postbank-Zentrale in Hamburg-Nord entsteht eine neue Unterkunft für Geflüchtete. Bis zu 900 Menschen sollen dort, im Überseering 26, unterkommen können. Bei Bedarf gebe es laut Sozialbehörde auch mehr als 1.500 Plätze. In den Büros entstehen Zimmer und Gemeinschaftsräume, Bäder werden durch Container ergänzt und die Kantine soll weiter zur Verpflegung genutzt werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.03.2023 | 19:30 Uhr