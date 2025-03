Hamburg Niendorf: Luxus-Autos von Park & Fly Parkplatz gestohlen Stand: 18.03.2025 12:52 Uhr Hamburger Urlauberinnen und Urlauber, die in den Frühjahrsferien weggeflogen sind, haben einen Albtraum erlebt: Auf einem Firmen-Parkplatz in der Nähe des Flughafens sind in einer Nacht mehrere hochwertige Autos gestohlen worden.

Die Diebe kamen vergangenes Wochenende: Sie brachen in das Büro einer privaten Park & Fly Parkplatz-Vermietung in Niendorf ein und holten sich so diverse Autoschlüssel.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Laut "Hamburger Abendblatt" fuhren sie anschließend unbemerkt mit acht bis zehn hochwertigen Wagen davon, darunter Mercedes, Porsche und Audi. Die Hamburger Polizei bestätigte den Einbruch, die Ermittlungen stünden aber noch ganz am Anfang. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt. Von den Autos fehlt jede Spur. Unklar ist, ob die betroffenen Urlauber bereits informiert worden sind.

Diebstähle auf flughafeneigenem Parkplatz selten

Rund um den Hamburger Flughafen gibt es diverse Anbieter für Kurz- und Langzeitparkplätze, die teils deutlich günstiger sind als die Parkhäuser am Airport. Auf den flughafeneigenen Parkplätzen seien Autodiebstähle die absolute Ausnahme, sagte eine Flughafensprecherin. Pro Jahr gebe es im Schnitt lediglich ein bis zwei Diebstähle, bei rund vier Millionen Autos, die am Flughafen parken.

