Hamburg: Neuer Standort für die Harburger Tafel Stand: 02.02.2025 07:50 Uhr Die Harburger Tafel steht kurz vor dem Umzug. Nach langem Hin und Her hat der Verein eine neue Bleibe für die Lebensmittel-Ausgabe gefunden. Der neue Standort liegt direkt an der B73, der Buxtehuder Straße.

Schöner, heller, moderner und etwa doppelt so groß: So sieht das neue Zuhause der Harburger Tafel aus. Im letzten Moment ist der Verein fündig geworden, dank eines Tipps.

Ehemaliges Gelände wird neu bebaut

Auf dem ehemaligen Gelände, nur einige Meter entfernt, soll neu gebaut werden. Die Sozialbehörde wollte, dass die Drogenhilfeeinrichtung, die Tafel sowie Sozialwohnungen zusammenziehen. Doch das sorgte für Kritik. Jetzt hat die Tafel ein eigenes, neues Domizil.

Alter Standort über 20 Jahre genutzt

Der alte Standort war in die Jahre gekommen, sehr verwinkelt und bot kaum Platz für die ehrenamtlich Mitarbeitenden. Früher nutzte das Gartenbauamt das Gebäude, sagt Ansbert Kneip, Vorstandsmitglied der Tafel Harburg. Mehr als 20 Jahre lang konnten dort bedürftige Menschen günstig Lebensmittel abholen.

Mehr Menschen nutzen die Harburger Tafel

Vor Corona kamen rund 80 Menschen am Tag, mittlerweile sind es fast 200 Menschen. Wer einen Ausweis für die Tafel hat, darf einmal die Woche bis zu zwei Kisten voll mit Lebensmitteln abholen und zahlt dafür drei Euro. In den neuen Räumen können Kundinnen und Kunden künftig drinnen warten und müssen nicht mehr in der Kälte stehen. Ab dem 11. Februar geht es offiziell am neuen Standort los.

