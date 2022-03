Hamburg: Neue Soko soll Lkw-Verkehr sicherer machen Stand: 22.03.2022 16:58 Uhr Mit einer neuen Soko will die Hamburger Polizei gegen die steigende Zahl von Lkw-Unfällen vorgehen. Insgesamt elf Beamte sollen der neuen Spezialeinheit angehören.

Nach der "Kontrollgruppe Autoposer" kommt jetzt die neue "Kontrollgruppe Schwerlast": Sie soll Lastwagen auf Hamburgs Straßen genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Lkw-Unfälle um rund 1.000, sagte Wolfgang Breust, stellvertretender Leiter der Verkehrsdirektion, am Dienstag.

Mehr Transporte, mehr Lkw-Verkehr

"Die Hafenwirtschaft in der Metropole führt dazu, dass wir immer weiter ausgedehntere Güterverkehre hier in der Stadt haben", so Breust. Auch durch den zunehmenden Online-Handel hätte der Güterkraftverkehr zugenommen - und damit auch die Beanstandungen bei den Lkw.

Soko bekommt Fahrzeug zum mobilen Wiegen

Der neuen Soko wurde am Dienstag ein besonderes Einsatzfahrzeug übergeben: Es hat mobile Messplatten an Bord, mit denen Lastwagen gleich auf der Straße gewogen werden können. Außerdem kontrollieren die Beamten, ob Ruhezeiten eingehalten werden und sie suchen nach technischen Mängeln.

