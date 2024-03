Hamburg: Neue Praxis für Notfallmedizin schließt wieder Stand: 08.03.2024 10:51 Uhr Die Hamburger Kassenärzte und Kassenärztinnen geben eine ihrer modernsten Notfall-Praxen auf - die am Marienkrankenhaus. Das hat das Parlament der Kassenärzte, die Vertreterversammlung, am Donnerstagabend beschlossen.

Die Notfall-Praxis war ein Vorzeige-Projekt: Sie sollte Vorbild werden für die Reform der Notfall-Versorgung in Deutschland. Sogar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) war deshalb im Sommer vergangenen Jahres im Marienkrankenhaus zu Besuch. Denn dort wurde erprobt, wie Notfall-Patienten und -Patientinnen besser versorgt werden können.

Neue Praxis im Marienkrankenhaus wenig genutzt

Schwerwiegende Notfälle kamen in die Notaufnahme des Krankenhauses. Leichtere Fälle wurden in einer angeschlossene Arztpraxis behandelt. Doch diese Rechnung ist offenbar nicht aufgegangen: Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung kamen tagsüber nur zwei bis drei Patienten und Patientinnen pro Stunde in die Notfall-Praxis am Marienkrankenhaus. Nachts noch nicht mal eine oder einer pro Stunde. Das sei wirtschaftlich nicht vertretbar.

Zum 30. Juni geschlossen

Gleichzeitig betont die Kassenärztliche Vereinigung aber, dass das Konzept der integrierten Notfall-Versorgung grundsätzlich richtig sei. Allerdings eben nicht an diesem Standort. Zum 30. Juni soll die Praxis deshalb geschlossen werden. Patientinnen und Patienten müssen ab dann die anderen Notfall-Praxen aufsuchen oder den Arztruf Hamburg 116 117 anrufen.

