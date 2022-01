Hamburg-Mitte: Neubauer zum neuen Bezirksamtsleiter ernannt Stand: 10.01.2022 13:38 Uhr Der Bezirk Hamburg-Mitte hat nun auch offiziell einen neuen Bezirksamts-Leiter. Ralf Neubauer wurde am Montag vom Senat ernannt. Bereits im vergangenen November war er von der Bezirksversammlung gewählt worden. Neubauer übernimmt die Nachfolge von Falko Droßmann (SPD), der mittlerweile im Bundestag sitzt.

Ein politischer Neuling ist der 39-jährige Arbeitsrechtler nicht. Sechs Jahre hat er in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte gesessen, seit elf Jahren ist er SPD-Vorsitzender in Finkenwerder. Im vergangenen Jahr wurde er in seinem Wahlkreis in die Bürgerschaft gewählt. Dass er diesen Posten jetzt hinter sich lässt, bedauert Neubauer nicht.

Steckenpferd Sozialpolitik

Kommunalpolitik sei seine Leidenschaft und sein Steckenpferd sei die Sozialpolitik, sagte Neubauer im November im Gespräch mit NDR 90,3. In Hamburg-Mitte stünden aber immer auch Stadtentwicklungsthemen im Fokus und der Klimaschutz auf Bezirksebene werde immer wichtiger.

