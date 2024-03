Hamburg: Michael Otto bereitet Generationswechsel vor Stand: 11.03.2024 14:10 Uhr Generationswechsel beim Hamburger Otto-Konzern: Nach mehreren Jahrzehnten an der Spitze des Unternehmens übergibt Michael Otto die Führung des Konzerns an seinen Sohn Benjamin Otto.

Michael Otto ist im vergangenen Jahr 80 Jahre alt geworden. Der Hamburger Ehrenbürger will nun in den kommenden zwei Jahren alle Ämter innerhalb der Otto-Gruppe aufgeben und sich verstärkt um seine Stiftungen und Ehrenämter kümmern. Die Mehrheit an dem Unternehmen hat nach wie vor die Gründerfamilie Otto, die ihre Anteile in einer gemeinnützigen Stiftung gebündelt hat.

Alexander Birken wird Aufsichtsratschef

Die Kontrolle der Unternehmensgruppe soll nun der 48-jährige Benjamin Otto übernehmen, der bereits seit Jahren im Unternehmen tätig ist. Michael Ottos Posten als Chef des Aufsichtsrats übernimmt der langjährige Vorstandschef des Konzerns, Alexander Birken. Dafür wird die Otto-Gruppe in Zukunft erstmals von einer Frau geführt, der bisherigen Finanzchefin Petra Scharner-Wolff.

Otto-Konzern hat 40.000 Beschäftigte weltweit

Die Otto-Gruppe war nach dem Zweiten Weltkrieg als Versandhandel gegründet worden, und zwar von Werner Otto. Inzwischen hat das Unternehmen mehr als 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Otto ist, hinter dem US-amerikanischen Amazon-Konzern, der zweitgrößte Onlinehändler in Deutschland.

