Stand: 01.09.2024 10:41 Uhr Hamburg: Messerattacke nach Streit in der City-Nord

Ein blutiger Streit hat in der Nacht einen größeren Polizeieinsatz in der City-Nord ausgelöst. In einem Veranstaltungssaal am Überseering waren mehrere Gäste in Streit geraten. Einer der Beteiligten soll dann mit einem Besteckmesser auf einen anderen Gast losgegangen sein. Dabei wurde der leicht am Hals verletzt. Der Täter ist laut Polizei noch flüchtig.

