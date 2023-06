Stand: 15.06.2023 15:30 Uhr Hamburg: Mehr als 10.000 Starts und Landungen mit Privatjets

Am Hamburger Flughafen sind in den vergangenen 15 Monaten mehr als 10.000 Starts und Landungen registriert worden. Top-Ziele: Sylt und Palma de Mallorca. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken hervor. Stephan Jersch (Linke) kritisiert, dass mindestens zehn Prozent der Flüge eher touristisch interessante Orte wie Westerland, Mallorca, Teneriffa, Ibiza oder den Schweizer Nobelort St. Moritz als Start oder Ziel haben würden. Jersch fordert, dass Hamburg solche Flüge einschränkt, wie es etwa am Flughafen von Amsterdam versucht wird.

