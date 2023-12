Stand: 10.12.2023 10:24 Uhr Hamburg: Mehr Gewalt an Frauen in Partnerschaften registriert

In Hamburg hat die Zahl der Gewalttaten an Frauen durch Partner oder Ex-Partner in diesem Jahr deutlich zugenommen. Das geht aus der Senatsantwort auf eine CDU-Anfrage hervor. Demnach wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres 56 sexuelle Angriffe in Partnerschaften von der Polizei erfasst. Das ist ein Viertel mehr als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Außerdem stieg die Zahl der Körperverletzungen in Beziehungen. Bis Ende September waren es rund 2.744 Fälle - im Vorjahreszeitraum rund 250 weniger.

