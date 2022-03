Hamburg: Mehr Geflüchtete aus der Ukraine als 2015/2016 Stand: 08.03.2022 16:02 Uhr Zurzeit kommen täglich mehr Geflüchtete aus der Ukraine nach Hamburg als zu Spitzenzeiten in den Jahren 2015/2016. Das sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) bei der Landespressekonferenz am Dienstag. Allein am Montag seien 1.600 Menschen in Hamburg angekommen. Die Stadt suche deshalb laufend neue Unterkünfte.

"Wir rechnen damit, dass es in den kommenden Tagen so weitergeht", sagte die Sozialsenatorin. Deswegen würden große Anstrengungen unternommen, die Registrierung und Unterbringung der Geflüchteten zu beschleunigen. Allerdings sei die Registrierung ein aufwendiger Prozess. "Wir bemühen uns sehr, dass sich die Situation vor Ort sobald wie möglich entspannt", so Leonhard.

AUDIO: Mehr Geflüchtete in Hamburg als 2015/2016 (1 Min) Mehr Geflüchtete in Hamburg als 2015/2016 (1 Min)

Kritik am Ankunftszentrum Rahlstedt

Lange Wartezeiten, zu wenig Toiletten, kaum Verpflegung - solche Klagen hatten sich über das Ankunftszentrum in Rahlstedt gemehrt. Leonhard räumte ein, dass die Situation hier schwierig sei und es in den vergangenen Tagen lange Warteschlagen gegeben habe. Diese Bedingungen sollen besser werden, wenn sich die Geflüchteten ab Mittwoch auch in der Ausländerbehörde in der Hammer Straße registrieren lassen können. Auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die privat untergekommen seien, sollten dorthin gehen. Die Registrierung selbst dauere teilweise lange, erklärte Senatsprecher Marcel Schweitzer: "Es ist ja zum Teil das erste Mal, dass eine geflüchtete Mutter mit ihren Kindern vor einem Beamten sitzt und sie eine ganze Reihe von Fragen hat und es wäre doch unvorstellbar, dass die Stadt Hamburg dann sagt: 'Also sorry, aber ich will jetzt nur deine Daten haben und geh jetzt mal in die Unterkunft.'" Nur wer noch keine Unterkunft habe, solle in Zukunft auch weiterhin nach Rahlstedt.

Leonhard: Stadt baut Kapazitäten für Geflüchtete aus

Seit Ausbruch des Krieges wurden 1.500 Menschen aus der Ukraine in Hamburg registriert, weit mehr sind bereits angekommen. In der Nacht zu Dienstag sind 450 ukrainische Geflüchtete aus dem Ankunftszentrum mit Bussen in die Notunterkunft in die Messehallen gebracht worden. Dort haben knapp 1.000 Menschen Platz. Die Stadt baue die Kapazitäten so aus, wie die Menschen kommen, versicherte Sozialsenatorin Leonhard. In Unterkünften wie den Messehallen kommen nur diejenigen unter, die bereits offiziell registriert sind. Das passiert im Ankunftszentrum am Bargkooppelstieg in Rahlstedt. Aber längst nicht alle Personen, die sich hier melden, können auch vollständig registriert werden.

CDU kritisiert Zustände an Erstaufnahmeeinrichtung

Zuvor hatte es von der Hamburger CDU Kritik an den Umständen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Rahlstedt geäußert. "Es kann nicht sein, dass von den Strapazen der Flucht betroffene Kinder und Frauen stundenlang in der Kälte warten müssen. Hier braucht es umgehend beheizte Wartezelte oder Ähnliches", sagte Fraktionschef Dennis Thering.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.03.2022 | 17:00 Uhr