Hamburg Marathon: Startplätze so schnell vergriffen wie noch nie

Der Hamburg Marathon kann schon vor dem Startschuss im April den ersten Rekord verzeichnen. Die 38.000 Startplätze sind seit November schon alle vergeben und damit so früh wie nie zuvor, wie die Organisatoren am Mittwoch bekannt gaben. Auch das Zehntel, Deutschlands größter Kinder- und Jugendlauf, war bereits nach 71 Minuten ausverkauft. 12.000 Kinder und Jugendliche sind für die 4,2 Kilometer lange Strecke angemeldet. Beim Elitefeld geht bei den Männern Richard Ringer mit der Nummer 1 an den Start und bei den Frauen die Norwegerin Karoline Grøvdal.

