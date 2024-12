Hamburg: Mann stirbt nach Schüssen in Mümmelmannsberg Stand: 15.12.2024 07:57 Uhr Im Hamburger Stadtteil Mümmelmannsberg ist am Samstagabend ein junger Mann erschossen worden. Ein zweiter Mann wurde ebenfalls niedergeschossen und leicht verletzt.

Der 20-Jährige war am Abend an der Kandinskyallee unterwegs, als plötzlich mehrere Schüsse fielen. Der Mann und eine weitere Person gingen verletzt zu Boden. Kugeln hatten den 20-Jährigen nach Informationen von NDR 90,3 ins Bein getroffen. Der Täter flüchtete. Zeuginnen und Zeugen, die die Schüsse gehört hatten, riefen die Polizei. Die rückte mit mehreren Streifenwagen an.

20-Jähriger muss wiederbelebt werden

Alarmierte Sanitäterinnen und Sanitäter sowie ein Notarzt kümmerten sich um die beiden Verletzten. Der 20-Jährige hatte offenbar viel Blut verloren und musste wiederbelebt werden. Ärzte kämpften um das Leben des jungen Mannes. Das war aber vergeblich: Er starb wenig später im Krankenhaus. Das zweite Opfer wurde leicht verletzt.

Täter geflohen - Mordkommission ermittelt

Die Polizei suchte im Umfeld des Tatortes nach dem Täter, bislang konnte er aber nicht gefunden werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ermittlerinnen und Ermittler sicherten an der Kandinskyallee Spuren und machten Fotos. Die Mordkommission hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.12.2024 | 08:00 Uhr