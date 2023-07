Stand: 20.07.2023 11:44 Uhr Hamburg: Luft aus den Reifen von 28 Autos gelassen

Unbekannte haben in Hamburg in der Nacht zum Donnerstag an mindestens 28 Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Die Autos waren in der Hansastraße, der Parkallee und der Alsterchaussee geparkt. Unter Scheibenwischern stellte die Polizei ein Bekennerschreiben sicher. Die Überschrift lautete: "Achtung - ihr Spritfresser ist tödlich!" Die Poilzei sucht nun Zeugen oder Zeuginnen.

