Hamburg: Lkw-Demo gegen hohe Spritpreise ist gestartet Stand: 19.03.2022 10:36 Uhr In Hamburg Allermöhe ist heute Morgen eine Lkw-Demo gegen hohe Spritpreise gestartet. Zudem stellt Fridays for Forture ein schwimmendes Banner auf der Binnenalster auf.

Der Konvoi aus mehr als 100 Lastwagen hat sich am Morgen im Wilhelm-Iwan-Ring in Allermöhe in Bewegung gesetzt. An den Führerkabinen der Fahrzeuge hängen Transparente wie "Sie essen nur, solange wir liefern", "Stopp den Dieselwahnsinn!" und "Nein zur Diesel-Abzocke".

Behinderungen im gesamten Stadtgebiet möglich

Die Lastwagen-Fahrerinnen und -Fahrer wollen über die Bergedorfer Straße und Eiffestraße, die Williy-Brandt-Allee bis Reeperbahn und St. Pauli Fischmarkt fahren und dann über St. Pauli Landungsbrücken und Baumwall zurück bis zum Deichtorplatz und dann wieder auf die Bergedorfer Straße und bis zum Ausgangspunkt. Durch den Aufzug kommt es im gesamten Stadtgebiet zu kurzfristigen Behinderungen. Am vergangenen Sonnabend sorgte bereits ein Autokorso für reichlich Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet.

Fridays for Future: Protestbanner auf der Binnenalster

Ebenfalls Heute will Fridays for Future am Vormittag ein 400 Quadratemeter großes Banner auf der Binnenalster zum Schwimmen bringen, um so auf den geplanten globalen Klimastreik am 25. März hinzuweisen.

Friedensdemonstration am Sonntag

Am Sonntag folgt eine Friedensdemonstration in der Innenstadt. Sie soll sich auf den Bereich rund um den Jungfernstieg beschränken. Dort werden etwa 20.000 Menschen zur Kundgebung "Frieden in der Ukraine - Sicherheit in Europa" erwartet. Die Demo startet gegen 12 Uhr. Wer am Sonntag in die Innenstadt möchte, sollte am besten den öffentlichen Nahverkehr nutzen, empfahl die Polizeisprecherin. Die Anreise mit Bus und Bahn werde auch den Teilnehmenden der Friedensdemo empfohlen.

