Hamburg: Lkw-Demo gegen hohe Spritpreise am Sonnabend geplant Stand: 17.03.2022 11:00 Uhr Zwei große Demonstrationen dürften am Wochenende in Hamburg für Verkehrsbehinderungen sorgen. Eine Lkw-Demo gegen hohe Spritpreise am Sonnabend und eine Friedensdemonstration am Sonntag.

Für Sonnabend ab 9 Uhr wurde eine Lastwagen-Demo mit rund 200 Fahrzeugen in Hamburg angemeldet, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Protestkonvoi gegen zu hohe Spritpreise läuft unter dem Motto "Hohe Treibstoffkosten" und soll am Wilhelm-Iwan-Ring in Bergedorf starten und Richtung Innenstadt fahren.

Behinderungen im gesamten Stadtgebiet möglich

Die Lastwagen wollen über die Reeperbahn, den Fischmarkt, die Bergedorfer Straße und zurück zum Ausgangspunkt fahren. Durch den Aufzug könne es im gesamten Stadtgebiet zu kurzfristigen Behinderungen kommen. Am vergangenen Sonnabend sorgte bereits ein Autokorso für reichlich Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet.

Friedensdemonstration am Sonntag

Die Friedensdemonstration am Sonntag soll sich dagegen auf die Innenstadt rund um den Jungfernstieg beschränken. Dort werden rund 20.000 Menschen zur Kundgebung "Frieden in der Ukraine - Sicherheit in Europa" erwartet. Die Demo startet gegen 12 Uhr. Wer am Sonntag in die Innenstadt möchte, sollte am besten den öffentlichen Nahverkehr nutzen, empfahl die Polizeisprecherin. Die Anreise mit Bus und Bahn werde auch den Teilnehmenden der Friedensdemo empfohlen.

