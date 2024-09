Stand: 29.09.2024 17:31 Uhr Hamburg-Langenhorn: 81-Jähriger stirbt bei Hausbrand

Bei einem Brand in einem Reihen-Haus in Langenhorn ist ein 81-jähriger Mann gestorben. Der Mann sei am Samstagabend leblos in einem Werkstatt-Bereich im Erdgeschoss des Hauses gefunden und nach draußen gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Rettungskräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren. Allerdings ohne Erfolg. Warum das Feuer in dem Haus ausbrach, ist laut Polizei noch unklar.

