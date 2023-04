Hamburg: Lange Staus nach neuer Blockade von Klima-Aktivisten Stand: 06.04.2023 11:56 Uhr Eine neue Blockade-Aktion der "Letzten Generation" hat vor den Osterfeiertagen massive Auswirkungen auf den Verkehr über die Hamburger Elbe. Es kommt zu kilometerlangen Staus.

Die A7 in Höhe Elbtunnel in Richtung Norden wurde am Morgen wegen einer Protestaktion gesperrt. Am Vormittag wurde die erste Fahrspur wieder freigegeben. Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich festgeklebt und wurden von der Polizei samt Asphaltstücken entfernt. Weil bei der Protestaktion auch Speiseöl genutzt wurde, muss dort die Fahrbahn gereinigt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise bis Fleestedt zurück.

Auf Elbbrücken festgeklebt

Auf den Elbbrücken klebten sich fünf Aktivisten und Aktivistinnen auf der Fahrbahn fest. Dadurch stockte der Verkehr auf der A255, die die Innenstadt mit der A1 (Bremen-Lübeck) und der B75 verbindet. Auf der A1 begann der Stau in Richtung Norden am Maschener Kreuz, in Richtung Süden bei Hamburg-Billstedt. Auch der Verkehr auf der B75 in Richtung Innenstadt war zwitweise betroffen. Mittlerweile wurde die gesperrte Straße wieder freigegeben. Für Karfreitag hatte der ADAC wegen der Osterfeiertage ohnehin vor langen Wartezeiten gewarnt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Klebeaktion auf der Veddel verhindert

Andere Aktivisten und Aktivistinnen hatten zuvor versucht, die Niedernfelder Brücke auf der Veddel zu blockieren. Zivilpolizisten verfolgten sie und nahmen sie bei dem Versuch fest, sich dort feszukleben.

Zuletzt war Köhlbrandbrücke gesperrt

Die "Letzte Genaration" hatte zuvor für Donnerstag mehrere Aktionen angekündigt. Erst am Dienstag hatten Aktivistinnen und Aktivisten erneut die Köhlbrandbrücke blockiert. Die Polizei nahm neun Menschen in Gewahrsam.

"Wir müssen einfach stören"

Wie lange es in Hamburg noch weitergeht mit den Blockaden, darauf will sich die "Letzte Generation" nicht festlegen. Sprecherin Katja Schreiner sagte NDR 90,3 und dem NDR Hamburg Journal am Mittwoch: "Wir müssen einfach stören, um deutlich zu machen, dass sich etwas verändern muss."

Videos 6 Min Wie weit gehen Klima-Aktivisten der "Letzten Generation"? Ganz bewusst überschreitet die "Letzte Generation" auch juristische Grenzen. Soziologe Frank Adloff von der Uni Hamburg im Interview. 6 Min

Rechtswissenschaftler kritisiert Aktionen

Deutliche Kritik an den Protesten kommt unter anderem von dem bekannten Hamburger Rechtswissenschaftler Ulrich Karpen. Er hält die Aktionen trotz der Klimakrise für nicht verhältnismäßig. "Das Verständnis für den Hintergrund einer Tat ist vielleicht bei den Klima-Aktivisten ein bisschen größer, aber auf der anderen Seite sind immer Rechte von Bürgern betroffen."

Leonhard warnt vor Folgen von Blockaden

Neben dem Industrieverband Hamburg kritisierte auch Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) die Aktionen der "Letzten Generation". Sie warnte im Gespräch mit NDR 90,3 vor den wirtschaftlichen Folgen für den Hafen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.04.2023 | 11:00 Uhr