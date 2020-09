Stand: 15.09.2020 12:56 Uhr - Hamburg Journal 18.00

"Hamburg Konvent": Stadtgespräche im Hamburg Journal

Ist Hamburg in Sachen Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur für die Zukunft gerüstet? Die Veranstaltungsreihe "Hamburg Konvent", die in einer Kooperation von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal mit der Wochenzeitung "Die Zeit", der Zeit-Stiftung und dem "Hamburger Abendblatt" entsteht, geht diesen Fragen auf den Grund. Ab dem 18. September 2020 diskutiert NDR Moderatorin Kerstin von Stürmer jeden Freitag in Stadtgesprächen mit Expertinnen und Experten verschiedene Zukunftsfragen.

Themen und Termine der Stadtgespräche

Die Gespräche sind jeweils im Hamburg Journal im NDR Fernsehen um 18 Uhr und im Anschluss auf dieser Seite zu sehen. Hier finden sie die geplanten Termine und die Videos im Überblick.

18. September: Michael Göhring, Nikolas Hill und Henning Vöpel zur Idee des "Hamburg Konvents"

25. September: Jörg Dräger und Jörg Müller-Lietzkow zum Thema Wissenschaft & Bildung

2. Oktober: Igor Levit und Carsten Brosda zum Thema Kultur

9. Oktober: Tijen Onaran zum Thema Migration & Gesellschaftliches Zusammenleben

16. Oktober: Thomas Madreiter zum Thema Verkehr

23. Oktober: Wienke Bodewes zum Thema Hafen

30. Oktober: Luisa Neubauer zum Thema Generationengerechtigtkeit & Klimapolitik

6. November Petra von Strombeck zum Thema Vernetzung

13. November: Christian Miele und Michael Otto zum Thema Wirtschaft