Hamburg: Festnahme nach Messerattacke an Bushaltestelle Stand: 23.06.2022 14:12 Uhr Nach einer Messerattacke in der Wohnsiedlung Mümmelmannsberg im Hamburger Stadtteil Billstedt hat die Polizei einen 29 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll am Donnerstagmorgen eine 19-Jährige angegriffen und ihr lebensgefährliche Stichwunden zugefügt haben.

Die junge Frau stand an einer Bushaltestelle in der Nähe der U-Bahnstation Mümmelmannsberg an der Kandinskyallee. Gegen 6.20 Uhr soll dort ein Mann in einem schwarzen Kapuzenpullover mit einem Messer auf die 19-Jährige eingestochen haben. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus. Sie musste notoperiert werden.

In Berufsschule festgenommen

Am Mittag meldete die Polizei einen Ermittlungserfolg: Spezialistinnen und Spezialisten der Mordkommission hätten einen 29 Jahre alten Mann festgenommen. Er wurde in einer Berufsschule in Ottensen gefasst und soll am Freitag vor einen Haftrichter kommen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seiner Wohnung in Tonndorf seien Beweismittel sichergestellt worden.

Hintergründe unklar

Die Hintergründe der Tat waren am Donnerstagvormittag zunächst unklar. Auch zum Motiv hatten die Ermittlerinnen und Ermittler noch keine ausreichenden Erkenntnisse. Eine Polizeisprecherin ging zunächst aber nicht von einer Gefahr für die allgemeine Bevölkerung aus.

