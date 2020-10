Hamburg: Jüdischer Student attackiert Stand: 04.10.2020 18:47 Uhr In Hamburg hat es offenbar einen antisemitischen Angriff gegeben. Nach Informationen von SZ, NDR und WDR wurde ein Student vor der Synagoge attackiert - an einem wichtigen jüdischen Feiertag.

Der Täter soll den Studenten mit einer Schaufel geschlagen und verletzt haben, bevor Sicherheitskräfte der jüdischen Gemeinde ihn überwältigen, festnehmen und die vielen Besucher der Synagoge in Sicherheit bringen konnten. So berichtet es tagesschau.de.

Militärische Kleidung erinnert an Anschlag von Halle

Sowohl die militärische Kleidung als auch das Datum der Attacke wecken Erinnerungen an den Anschlag auf die Synagoge von Halle an der Saale vor knapp einem Jahr. Dort hatte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur ein schwer bewaffneter Rechtsradikaler versucht, in die Synagoge einzudringen und die Betenden zu ermorden.

An diesem Sonntag wird Sukkot gefeiert, das Laubhüttenfest, das im jüdischen Kalender unmittelbar auf Jom Kippur folgt. Das Opfer soll ins Krankenhaus gebracht worden sein.