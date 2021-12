Hamburg Journal steigert seinen Marktanteil auf 31 Prozent Stand: 29.12.2021 13:33 Uhr Die regionalen Fernsehmagazine um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen hatten 2021 so viele Zuschauer und Zuschauerinnen wie noch nie, seit entsprechende Quoten gemessen werden.

1,409 Millionen Menschen schalteten im Norden im Schnitt täglich ein. Das sind 46.000 mehr als im vergangenen Jahr. Auch der Marktanteil stieg noch einmal. Das Hamburg Journal konnte seinen Marktanteil auf nun 31 Prozent steigern und liegt unter allen deutschen Regionalmagazinen auf Platz fünf.

Sabine Rossbach: "Vielen Dank für Ihr Vertrauen"

"Der Rekord zeigt: Gerade in krisenhaften Zeiten suchen und finden die Norddeutschen Informationen und Hintergründe beim NDR", sagt NDR Intendant Joachim Knuth. "Unsere Regionalmagazine sind nah dran an den Themen, die die Menschen bewegen - egal, ob auf dem Land oder in der Stadt, ob jung oder alt. Ein großer Vertrauensbeweis!" Auch NDR Landesfunkhausdirektorin Sabine Rossbach freut sich über diesen Erfolg: "Wir arbeiten täglich daran, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern das Wichtigste aus Hamburg zu berichten, und wir freuen uns sehr, dass Ihnen das Hamburg Journal so gut gefällt. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und ich verspreche: Wir werden auch weiterhin in Hamburg unterwegs sein, um Sie gut, kompetent und unterhaltsam zu informieren."

Platz 1 für das Nordmagazin

Spitzenreiter unter den NDR Regionalmagazinen um 19.30 Uhr ist das Nordmagazin aus und für Mecklenburg-Vorpommern. Im Schnitt 38,7 Prozent aller Zuschauenden in dem Bundesland haben diese Sendung im NDR Fernsehen verfolgt, ein Plus von 5,1 Prozentpunkten. In der bundesweiten Hitliste aller Fernseh-Regionalprogramme bleibt das Nordmagazin auf Platz 2. Davor liegt "buten un binnen" von Radio Bremen, das ebenfalls um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen ist. Der Marktanteil für diese Sendung liegt im Bundesland Bremen bei 40,8 Prozent.

Neuer Spitzenwert für Hallo Niedersachsen

Den dritten Platz bundesweit hat nach wie vor das Schleswig-Holstein Magazin mit 35,8 Prozent inne, eine Steigerung im Vergleich zu 2020 um 2,3 Prozentpunkte. Ebenfalls verbessern kann sich Hallo Niedersachsen auf den neuen Spitzenwert von 22,5 Prozent Marktanteil (plus 1,2 Prozentpunkte).

Die Ländermagazine um 19.30 Uhr laufen von Montag bis Sonntag im NDR Fernsehen. Um die Regionalprogramme miteinander zu vergleichen, wird der Marktanteil zugrunde gelegt. Die Zuschauerzahl hängt von der Bevölkerungszahl in den einzelnen Bundesländern ab. Da diese unterschiedlich ist, kann sie keine gemeinsame Basis für einen Vergleich bilden. Der Marktanteil sagt aus, wie viel Prozent der Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt linear fernsehen, sich für welches Programm entschieden haben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.12.2021 | 19:30 Uhr