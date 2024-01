Stand: 04.01.2024 18:20 Uhr Hamburg Journal erfolgreichstes Regionalmagazin im NDR

Das Hamburg Journal war im vergangenen Jahr erstmals das erfolgreichste Regionalmagazin des NDR: Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 37,5 Prozent, so das Forschungsinstitut AGF Videoforschung. Die Sendung aus der Hansestadt schob sich auch bundesweit in der Rangliste nach vorne: Im Vergleich aller Fernseh-Regionalprogramme in Deutschland lag das Hamburg Journal auf dem zweiten Platz.

