Hamburg: Jedes dritte Bauprojekt teurer als veranschlagt Stand: 04.02.2021 06:00 Uhr Hamburg sprengt bei etwa jedem dritten großen Bauprojekt die Kosten. Das geht aus dem neuesten Senatsbericht hervor, in dem die Behörden Rechenschaft über ihre Bauvorhaben ablegen.

Bei Bauvorhaben ist die Stadt ein Großinvestor: Aktuell hat sie Aufträge für etwa acht Milliarden Euro erteilt oder bereitet sie vor. Laut Senat sind dabei aber nur gut 60 Prozent im Plan. Dafür ist die Liste der Vorhaben, die deutlich teurer werden, lang.

Teurer Oberhafentunnel

Ein Beispiel ist der sogenannte Oberhafentunnel für Fußgänger und Radfahrer, der unter den Bahngleisen bei der HafenCity Universität geplant ist. Schon vor dem ersten Spatenstich sind die Kosten um mehr als die Hälfte gestiegen - auf jetzt 24 Millionen Euro.

Auch Rathaus, Forschungszentrum und Philosophenturm betroffen

Ein Fünftel teurer wird der barrierefreie Umbau des Rathauses. Ähnlich das Plus beim Bau von Laboren für Start-Ups, die sich beim Forschungszentrum DESY in Bahrenfeld ansiedeln sollen. Bei der Sanierung des Philophenturms der Uni steht die Ampel ebenfalls auf Rot: Dort nennt der Senat inzwischen nicht einmal mehr eine genaue Summe.

Auch Corona führt zu höheren Kosten

Die Gründe für die Kostensteigerungen sind vielfältig. 2020 hat dann auch die Corona-Pandemie indirekt dazu geführt, das manches teurer wurde. Auf Baustellen wie der des Philiophenturms beispielsweise mussten die Arbeiter plötzlich mehr Abstand halten, was die Arbeiten erschwerte. Außerdem können sich viele Firmen wegen eines Booms am Bau die Aufträge derzeit praktisch aussuchen, teilweise wird so bei Ausschreibungen mehr Geld verlangt als die Planer veranschlagt hatten.

Neue Regeln nach dem Bau der Elbphilharmonie

Die Regeln für kostenstabiles Bauen hat Hamburg 2012 eingeführt - nach dem finanziellen Desaster der Elbphilharmonie. Im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Jahren hat die Stadt dabei eher Rückschritte gemacht.

