Stand: 29.04.2024 06:48 Uhr Hamburg Innenstadt: Telekom-Beschäftigte wollen demonstrieren

Am Montagvormittag wollen in der Hamburger Innenstadt rund 1.000 Beschäftigte der Telekom aus ganz Norddeutschland demonstrieren. Die Gewerkschaft ver.di forderte in den Tarifverhandlungen mit der Telekom zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 400 Euro im Monat. Weil die Verhandlungen aus Sicht von ver.di nicht richtig vorankommen, hatte sie die Beschäftigten wieder zum Warnstreik aufgerufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.04.2024 | 06:00 Uhr