Hamburg: ITS-Weltkongress mit 2G und ohne Maske Stand: 10.09.2021 08:18 Uhr Wie sieht die Zukunft der Mobilität aus? Antworten darauf soll der ITS-Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme geben. Er wird vom 11. bis 15. Oktober in Hamburg stattfinden. Gäste sollen vollständig geimpft oder gesundet sein: Es gilt die 2G-Option.

Corona soll die weltgrößte Verkehrsmesse nicht beeinträchtigen. 12.000 Fachleute aus aller Welt werden sich eine Woche lang ohne Maske frei bewegen, wenn sie geimpft oder genesen sind.

90 neue Techniken zum Ausprobieren

Wenn sie das nachweisen können, erwarten sie gleich 90 neue Techniken zum Ausprobieren. Außerhalb der ausgebuchten Messehallen können Fachbesucher und -besucherinnen in elf verschiedenen Autotypen autonom ohne Fahrer zwölf Kilometer durch die Innenstadt fahren. Oder am Alten Elbtunnel die neueste Generation von Drohnen erleben. Sie können einen digitalen Blindenhund beobachten oder in Deutschlands ersten autonomen S-Bahnen nach Bergedorf mitfahren.

ITS-Kongress im Oktober ohne Maskenpflicht

An einem Tag können auch alle Hamburgerinnen und Hamburger teilnehmen, sagte ITS-Chef Harry Evers. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird den ITS-Kongress am 11. Oktober im CCH eröffnen - eine ihrer letzten Amtshandlungen.

